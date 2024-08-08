Сумська область. Ілюстраційне фото

Через посилення російських обстрілів Сумщини закрили гуманітарний коридор «Колотилівка — Покровка» щонайменше на 10 днів. Цим коридором люди з окупації поверталися на підконтрольні Україні території.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Посадовиця зазначила, що відкритим для виїзду з тимчасово окупованих територій залишається коридор «Мокрани — Доманове» через білорусько-український кордон на Волині.

«Користуючись нагодою, звертаюся до людей: якщо ви не можете перетнути кордон у пункті пропуску «Колотилівка — Покровка», то їдьте через Республіку Білорусь. Якщо потрібно, звертайтеся до Мінреінтеграції за номером 1548, ми допоможемо», — сказала Верещук.

Нагадаємо, на Сумщині проводять обов’язкову евакуацію у пʼятьох громадах Сумського району. Мова йде про 23 населених пункта, де живуть 6 тисяч людей, серед яких 425 дітей.