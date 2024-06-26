В мікрорайоні Соляні у Миколаєві на точці видачі очищеної води невідомі зламали тримач для пляшки.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Інцедент трапився за адресою ПГУ, 13-г.

«Черговий випадок вандалізму. Надзвичайно прикро, що й досі деякі особи не цінують те, що робить місто та міжнародні донори, аби миколаївці мали доступ до якісної очищеної води», — сказано в повідомленні.

Зламаний тримач. Фото: Миколаївобленерго

Якщо ви стали свідком подібних ситуацій, в прес-службі попросили звернутися на «Гарячу лінію» за телефоном 0504214958 з 08:00 – 17:00 з понеділка по четвер та з 08:00 – 16:00 у п’ятницю.

Нагадаємо, як КП «Миколаївоблтеплоенерго» перерахували вже близько ₴7 млн компенсацій в рамках програми «Доступна вода».