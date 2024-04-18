Наслідки атаки на Чернігів. Фото: ДСНС

У Чернігові кількість загиблих внаслідок учорашнього ракетного удару станом на ранок зросла до 18 осіб.

Про це повідомили в Міністерства внутрішніх справ України..

«Чернігів. Кількість загиблих станом на ранок зросла до 18 осіб. Також наразі відомо про 77 постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, серед поранених — 4 дитини. Трьох людей вдалося врятувати з-під завалів. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

За даними МВС, розібрано понад 70% зруйнованої частини будівлі.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки РФ на Чернігів у місті пошкоджені житлові будинки, лікарня, та заклад вищої освіти. Вже відомо про близько 60 потерпілих, серед яких діти.

Раніше повідомлялося, що уЧернігові триває пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару. Наразі шістьох осіб вважають безвісти зниклими.