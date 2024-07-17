Чоловік отруївся димом. Фото: ДСНС України у Миколаївській області.

У селі Анатоліївка Миколаївського району чоловік отруївся димом, намагаючись загасити пожежу сухостою, яка загрожувала його приватному сектору.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Вогнеборців, які вже працювали на місці події, помітили, що чоловіку стало гірше від вдихання отруйного диму, і викликали бригаду швидкої медичної допомоги. До приїзду медиків рятувальники надали чоловіку кисневу маску, щоб він міг дихати чистим повітрям.

Після надання першої допомоги медиками стан чоловіка покращився, і він відмовився від госпіталізації.

Нагадаємо, що у Миколаївській області загинув 70-річний чоловік через паління в ліжку.

Також, 9 липня у місті Южноукраїнськ в одній з багатоповерхівок вогнеоборонці врятували 37-річну жінку під час пожежі.