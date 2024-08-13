У магазині чоловік показував відвідувачам гранати. Фото: поліція Миколаївщини

В одному із сіл Миколаївщини затримали чоловіка, який у місцевому магазині показував відвідувачам гранати.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Про чоловіка з гранатами повідомили у поліцію мешканці одного з сіл Веснянської громади.

Поліцейські з'ясували, що 51-річний п’яний чоловік прийшов до місцевого магазину та показував відвідувачам гранати. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дві гранати забрали для експертизи.

У магазині чоловік показував відвідувачам гранати. Фото: поліція Миколаївщини

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, що на початку серпня цього року мешканець Миколаївщини намагався розібрати вибухівку, але та розірвалася — чоловік помер.