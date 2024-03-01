В Миколаєві вночі 29 лютого патрульні затримали чоловіка, який розбив скло магазину на проспекті Центральному та трощив товар, намагаючись втекти.

За даними патрульної поліції Миколаївської області, в одному з магазинів на проспекті Центральному спрацювала сигналізація. Патрульні, які прибули на спрацювання, помітили, що скло магазину розбите, а товар розкиданий.

«Як зʼясувалося пізніше, чоловік, який проник до магазину, весь час ховався в приміщенні. Побачивши патрульних, він почав поводити себе неадекватно: кидався в інспекторів пляшками, трощив товар та прилавки, неодноразово намагався втекти, але марно», — йдеться в повідомленні.

Інспекторам вдалося затримати правопорушника застосувавши кайданки. Патрульні викликали на місце швидку та слідчих для встановлення всіх обставин справи.

Патрульні у Миколаєві затримали чоловіка, який вліз до магазину / Фото: патрульна поліція Миколаївської області Патрульні у Миколаєві затримали чоловіка, який вліз до магазину / Фото: патрульна поліція Миколаївської області

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру 34-річному чоловіку, який намагався обікрасти магазин у Первомайському районі Миколаївщини. Йому загрожує до восьми років ув’язнення. Правоохоронці затримали його «на гарячому», він встиг скласти у сумку 39 пачок сигарет.