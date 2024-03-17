Чоловіка врятували після падіння у річку Інгул на Миколаївщині / Фото: ДСНС

Сьогодні 17 березня чоловік впав у річку Інгул на Миколаївщині, але йому вдалося доплисти до опори та дочекатись допомоги.

Про це повідомили у ДСНС Миколаївської області.

За даними рятувальників, він зміг самотужки доплисти до опори, за яку тримався та чекав на допомогу. Рятувальники за допомогою гумового човна витягли постраждалого та передали медикам бригади швидкої допомоги.

«Головне управління ДСНС України у Миколаївській області нагадує! Вода не пробачає помилок, тож слід бути дуже обережними прогулюючись біля водойм, особливо якщо вздовж крутий схил або обрив. Найменша необачність може призвести до падіння у воду, травмування або навіть загибелі. Тож будьте обережними», — наголосили рятувальники.

Нагадаємо, водолази ДСНС знайшли тіло чоловіка, який напередодні зник в акваторії Бузького лиману. Загиблий був пенсіонером, він проігнорував заборону вилову риби та самостійно вийшов на воду. Його одяг знайшли пізно ввечері на березі.