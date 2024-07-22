Батько зґвалтував доньку у Києві. Фото: поліція Київщини

На Київщині чоловік зґвалтував свою неповнолітню доньку. Йому повідомлено про підозру за фактами зґвалтування та сексуального насильства.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що ввечері в одному із сіл Бориспільщини, 42-річний чоловік перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на території власного дому зґвалтував та вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно 15-річної доньки, всупереч її волі.

На ранок дівчина розповіла все матері, яка і звернулась до правоохоронців.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом зґвалтування та сексуального насильства (частина 3 статті 152, частина 3 статті 153 Кримінального кодексу).

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання, а за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що російському військовослужбовцю 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ, який зґвалтував неповнолітню дівчину на Херсонщині, повідомили про підозру.