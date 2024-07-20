Народний депутат Артем Чорноморов, фото «НикВести»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов заявив, що виноробна галузь в Україні зазнає збитків, тому необхідно переглянути мінімальні роздрібні ціни (МРЦ) на дану продукцію.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Артем Чорноморов зазначив, що виноградники скорочуються через численні проблеми, а саме спеку та мобілізацію.

«У мене питання до нашого прем'єр-міністра. Денис Анатолійович (Шмигаль, – прим.), я трохи не розумію вашу логіку, ви вносите законопроект з підвищення податків для звичайного населення. Хоча, ще рік тому був прийнятий закон 3173, який доручає уряду переглянути мінімальні роздрібні ціни на вино та виноробну продукцію. Ми з фінансовим комітетом та аграрним підрахували, що це два мільярди гривень в бюджет», – заявив Артем Чорноморов.

Він зазначив, що зараз необхідно переглянути встановлені урядом мінімальні роздрібні ціни на продукти виноградарства, оскільки вони не змінювалися з 2018 року.

«Підстав до перегляду безліч. З 2018 року змінився курс валют, наразі дуже велика спека, мобілізація – не вистачає робочих місць для того, щоб обробляти ці виноградники, тому фермерам доводиться викорчовувати їх. Що вам заважає вже рік не прийняти поставу про МРЦ?» – запитав він.

Нагадаємо, активне виробництво українського виноробства розпочалось у 2010 році, хоча й традиція виноградарства на півдні — існує вже дуже давно. Коли в 2018 році тодішній президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв», це дало можливість малим виноробам без труднощів отримувати дозвільні документи на виробництво.