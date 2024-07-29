Чотирьох чоловіків у Києві підозрюють у вбивстві іноземця через біткоїни / Фото: Нацполіція

Чотирьох чоловіків у Києві підозрюють у викраденні іноземця та його вбивстві. Також їм повідомили про підозру у крадіжці майже семи мільйонів гривень. Їм загрожує довічне увʼязнення.

Як повідомив Департамент комунікації Нацполіції 29 липня, інформація про викрадення чоловіка надійшла до них близько опівночі. Мешканці будинку у Солом’янському районі почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та силоміць садять до автомобіля чоловіка.

За словами правоохоронців, у Києві та Київській області одразу ввели спеціальну операцію з пошуку та затримання викрадачів, а на їх місце встановлення були орієнтовані всі наряди поліції та оперативники Головного та Солом’янського управлінь поліції.

Згодом стало відомо, що 29-річного іноземця викрали четверо чоловіків віком від 24 до 29 років. Правоохоронці їх затримали.

Чотирьох чоловіків у Києві підозрюють у вбивстві іноземця через біткоїни / Фото: Нацполіція Чотирьох чоловіків у Києві підозрюють у вбивстві іноземця через біткоїни / Фото: Нацполіція

За даними слідства, вони заздалегідь готувалися до злочину. Як відомо, вони дізналися, що чоловік має біткоїни, вартість яких становить близько семи мільйонів гривень, та вирішили вкрасти їх. Чоловіки відстежили його адресу проживання та близько опівночі, коли він повертався додому, побили, силоміць затягнули до автомобіля й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області. Там вони змусили його перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, після чого задушили чоловіка.

Зазначається, щоби приховати сліди злочину, вони змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, тіло вивезли у ліс, де закопали, а криптовалюту перевели у готівку.

У затриманих вилучили гроші, авто та інші речові докази. Розпочато кримінальне провадження за 4 статтям ККУ:

пункт 6 частина 2 статті 115 — умисне вбивство з корисливих мотивів;

частина 4 статті 187 — розбійний напад;

частина 3 статті 146 — незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб;

частина 1 статті 396 — приховування злочину.

Чоловікам повідомили про підозру та взяли під варту без права на внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці та волонтери два дні розшукували зниклу безвісти дитину, але згодом слідство встановило, що її мати приховує вбивство. Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.