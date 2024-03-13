Чотирьох одеситів затримали за масштабну торгівлю наркотиками / Фото: Держприкордонслужба

Четверо одеситів — двоє чоловіків та дві жінки, щомісяця продавали наркотиків на 2,25 мільйони гривень. Головною організаторкою була 29-річна жінка.

Правоохоронці «вели» групу кілька місяців, повідомили в Держприкордонслужбі.

За даними слідства, група продавала майже весь спектр наркотиків: «крек», канабіс, амфетамін, Alfa PVP. Покупців шукали через соцмережі та телеграм-канали. Розповсюджували наркотики через курʼєрів та поштові відправлення.

Під час обшуку вдома та в автомобілях підозрюваних вилучили понад чотири кілограми різних наркотиків, мобільні телефони, банківські картки, електронні ваги, подрібнювач, поліетиленові вакуумні пакети.

Чотирьох одеситів затримали за масштабну торгівлю наркотиками / Фото: Держприкордонслужба Чотирьох одеситів затримали за масштабну торгівлю наркотиками / Фото: Держприкордонслужба Чотирьох одеситів затримали за масштабну торгівлю наркотиками / Фото: Держприкордонслужба

Всіх чотирьох учасників схеми затримали та повідомили їм про підозру в незаконному збуті наркотиків за частиною 2 статті 307. Покарання за цією статтею — позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Чотирьох одеситів затримали за масштабну торгівлю наркотиками / Фото: Держприкордонслужба Чотирьох одеситів затримали за масштабну торгівлю наркотиками / Фото: Держприкордонслужба Чотирьох одеситів затримали за масштабну торгівлю наркотиками / Фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, засудили двох членів організованої групи за виготовлення та продаж на території Первомайська та Первомайського району, особливо тяжкого наркотику — «опію ацетильованого» в особливо великих розмірах шляхом «закладок».