Виставка художника Олексія Маркитана «А човен пливе» у Миколаєві. Ілюстративне фото: «НикВести»

У Міністерстві культури та інформаційної політики обговорюють можливість скорочення кількості культурних закладів, оскільки внаслідок війни чисельність населення України значно зменшилася.

Про це заявив заступник міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко на всеукраїнському форумі «Культура під час війни. Людський капітал», передає «Інтерфакс-Україна»

«Ми маємо різке скорочення населення, звучали сьогодні цифри – із 40 до 30 млн. Постає непросте питання мережі закладів культури, кадрове забезпечення. Мережа має близько 30 тис. закладів культури. І непросте питання, яке потребує обговорення й консультацій: чи потрібна оптимізація, чи потрібне скорочення? Якщо скорочується різко кількість населення, чи має залишатися такою ж мережа закладів культури? Так, хотілося б, щоб у кожному селі була бібліотека, але, на жаль, села вимирають, сільське населення скорочується», – сказав він.

Заступник міністра зазначив, що стосовно тих, хто виїхав за кордон, необхідно не лише намагатися повернути їх після завершення війни, але й працювати над тим, щоб не втратити їх для української культури, якщо вони все ж не повернуться.

Одним із можливих рішень цього питання, на його думку, є запровадження множинного громадянства.

Також Тарас Шевченко наголосив, що статус закордонного українця мають лише близько 10 тисяч людей, хоча насправді їх мільйони.

Нагадаємо, у Миколаєві відкрили виставку з нагоди 65-річчя від дня народження миколаївського художника, члена Національної спілки художників України Олексія Маркитана.