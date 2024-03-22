Чехія передала Україні вертольоти Мі-24 Фото: mil.in.ua

Чеська Республіка передала Україні вертольоти радянського походження Мі-24.

Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, передає Deník N.

Зазначається, що Чехія передала Україні свої останні вертольоти радянського виробництва.

«У нас більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати», – сказала Яна Чернохова.

Нагадаємо, нещодавно Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів на додаток до закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України.

Зазначимо, у лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що країна знайшла джерела постачання 800 тисяч снарядів для України з-за кордону. Однак, процес постачання потребує фінансування.

Нещодавно стало відомо, що західні партнери вже зібрали кошти для закупівлі 300 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою.