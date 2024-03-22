Чеська Республіка передала Україні вертольоти радянського походження Мі-24.
Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, передає Deník N.
Зазначається, що Чехія передала Україні свої останні вертольоти радянського виробництва.
«У нас більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати», – сказала Яна Чернохова.
Нагадаємо, нещодавно Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів на додаток до закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України.
Зазначимо, у лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що країна знайшла джерела постачання 800 тисяч снарядів для України з-за кордону. Однак, процес постачання потребує фінансування.
Нещодавно стало відомо, що західні партнери вже зібрали кошти для закупівлі 300 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою.
Чеська Республіка передала Україні вертольоти радянського походження Мі-24.
Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, передає Deník N.
Зазначається, що Чехія передала Україні свої останні вертольоти радянського виробництва.
«У нас більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати», – сказала Яна Чернохова.
Нагадаємо, нещодавно Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів на додаток до закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України.
Зазначимо, у лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що країна знайшла джерела постачання 800 тисяч снарядів для України з-за кордону. Однак, процес постачання потребує фінансування.
Нещодавно стало відомо, що західні партнери вже зібрали кошти для закупівлі 300 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою.