Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, архівне фото: «НикВести»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян самостійно викорчовувати амброзію, щоб запобігти алергії під час її цвітіння.

Дане прохання він опублікував у Telegram.

«На жаль, додаткових цільових коштів на масову боротьбу із цією рослиною (амброзією, – прим.) ми не закладали, але закликаю вас у ваших приватних дворах та на прибудинкових територіях самостійно знищувати амброзію. Найдієвіший метод – вирвати з корінням, тільки так вона не буде повторно рости», – сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що миколаївці кожен рік скаржаться на велику кількість амброзії у місті. Пилок амброзії вважається одним з найсильніших алергенів рослинного походження. Він може викликати такі симптоми алергії, як чхання, нежить, а також астматичні напади.