Планові відключення електроенергії у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 17 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Привокзальна;

пл. Привокзальна;

вул. Декабристів;

вул. Індустріальна;

пров. Корабелів;

вул. Мала Морська;

вул. Спаська;

вул. Адміральська;

вул. Нікольська;

вул. Наваринська;

вул. Пушкінська;

вул. Шнеєрсона;

вул. Нікольська;

вул. Соборна;

вул. Маріупольська;

вул. Нікольська.

Також з 08:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. Декабристів;

вул. Лягіна;

вул. Нікольська;

пров. Такелажний;

пров. Тимошенка;

пров. Центральний;

пров. Південний;

вул. Чайковського;

вул. Передова;

вул. Котельна;

вул. 10 Військова;

вул. Майстерська.

Також з 09:00 ранку до 15:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

пр. Центральний;

вул. Лягіна;

вул. Соборна;

Каботажний спуск.

Нагадаємо, начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців».