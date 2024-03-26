У середу, 27 березня, Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів.
Відповідний пост опублікували у телеграм-каналі станції.
Всі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
З собою необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
У середу, 27 березня, Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів.
Відповідний пост опублікували у телеграм-каналі станції.
Всі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
З собою необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.