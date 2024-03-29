У Миколаєві потрібні донори крові. Фото: «НикВести»

У суботу, 30 березня, Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів крові всіх груп з негативним резус-фактором. Ця кров зараз потрібна найбільше.

Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.

У Миколаєві потрібна кров груп групи I(-).

Як повідомляється, донорів на станції приймають з 8:00 до 13:00.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

Адреса: провулок Радіо, 2.

При собі необхідно мати паспорт.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.