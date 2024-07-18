Десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили три ворожих танки та два БТРи на полі бою в Донецькій області.
Про це повідомила 79-та бригада на сторінці у Facebook.
Зазначають, що десантники тримали оборону на Курахівському напрямку.
«На цих кадрах видно, як зухвало окупанти наближаються до наших позицій. Але як тільки входять у нашу зону відповідальності, тут же отримують міцного десантного від наших воїнів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як ліквідовують російську армію та ворожу техніку на полі бою у Донецькій області.
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Десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили три ворожих танки та два БТРи на полі бою в Донецькій області.
Про це повідомила 79-та бригада на сторінці у Facebook.
Зазначають, що десантники тримали оборону на Курахівському напрямку.
«На цих кадрах видно, як зухвало окупанти наближаються до наших позицій. Але як тільки входять у нашу зону відповідальності, тут же отримують міцного десантного від наших воїнів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як ліквідовують російську армію та ворожу техніку на полі бою у Донецькій області.