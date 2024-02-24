Українські військові збили російський літак А-50. Скриншот з відео

На борту знищеного українськими Силами оборони російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 перебували 10 членів екіпажу.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

«Екіпаж знищено. Десять членів екіпажу, підготовка яких займає довгий час і коштує чимало коштів. Можемо констатувати, що ця десятка для росіян вже не актуальна. Успішна операція ГУР спільно з Повітряними силами. Далі подібні операції будуть продовжуватися. Це допоможе Україні захиститися від російських ударів», – сказав представник ГУР.

Нагадаємо, учора, 23 лютого, українські військові збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це сталося над Азовським морем.

Варто нагадати, що Росія мала всього 9 таких літаків, але не всі з них боєздатні. Літак А-50 — це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.

Раніше, в районі Східного напрямку українські військові знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 противника.