Навчання українських військових на F-16. Архівне фото: уряд Нідерландів

До Румунії надійде ще три винищувачі F-16 Королівських ВПС Нідерландів для навчання українських пілотів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Румунії.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 17 квітня, румунський міністр оборони Анджел Тилвар проведе зустріч зі своєю нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен на 86-й авіабазі «Лейтенант авіації Георге Мочорніце» в місті Борча, де минулого року відкрився Європейський навчальний центр F-16 (EFTC).

«Ця подія пов'язана з прибуттям ще трьох літаків F-16 Fighting Falcon Королівських ВПС Нідерландів, які буде надано в розпорядження Європейського навчального центру F-16 у рамках програм підготовки пілотів для експлуатації винищувачів цього типу», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що дві групи українських пілотів вже відточують навички у небі на винищувачах F-16.

Нагадаємо, що Нідерланди мають намір передати Україні перші винищувачі F-16 у другій половині 2024 року.