РФ обстріляла сім населених пунктів Харківщини, є постраждалі / Фото опублікував Олег Синєгубов

Від ударів росіян протягом доби потерпали населені пункти прикордонних та прифронтових районів Харківщини. РФ обстрілювала мирне населення КАБами, ракетами, артилерією та дронами.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом 3 червня росіяни двічі обстріляли село Білий Колодязь. Крім того, атакували КАБом. Внаслідок обстрілів постраждала жінка. Також горіли два гаражі, три вантажні автомобілі, дах котельні магазину та будинок. Внаслідок атаки КАБом пошкоджена будівля елеватора.

Зазначається, що ввечері ворог вдарив по Харкову, влучив у державний навчальний заклад. Частково зруйнована тильна сторона будівлі навчального корпусу. Постраждала жінка.

Двома КАБами росіяни атакували село Хотімля Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено територію бази відпочинку, сталося загоряння лісової підстилки на площі 800 квадратних метрів. Горіло девʼять будинків на колесах, 15 металевих будинків, чотири яхти та один катер.

Внаслідок обстрілу Вовчанська військовими РФ знищено та пошкоджено 24 житлових будинки та господарчі споруди.

Безпілотниками ворог атакував село Вільча. Пошкоджено житловий будинок. Без потерпілих.

Вдень росіяни завдали удару ракетами Х-38 по території цивільного підприємства у Купʼянську.

Також в ОВА зазначили, що із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів вже евакуйовано 11 тисяч 629 людей

Нагадаємо, росіяни знову обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.

Також 3 червня російські військові атакували 16 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів поранення отримало 4 людини.