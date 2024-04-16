Збитий ворожий дрон, фото з відкритих джерел

У ніч проти 16 квітня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ударний безпілотник типу «Shahed-131/136».

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 15 квітня, о 10:39 ворожі мінометні обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Також вночі, 15 квітня, о 22:44 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.

Зазначимо, що також у ніч на 15 квітня росіяни п'ять разів атакував атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині. А вдень 14 квітня, об 11:56 ворог спрямував БпЛА типу «Ланцет», а об 11:57 дрон-камікадзе типу FPV по території громади.