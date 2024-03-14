На Миколаївщині знищено два БпЛА,фото з відкритих джерел

У ніч на 14 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу «Shahed 131/136».

Постраждалих немає, повідомляє Миколаївська ОВА.

Зазначається, що вчора, 13 березня, о 13:14 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Також вчора, 13 березня, о 14:14, 20:12 та 20:18 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеним пунктам Куцурубської громади.

Крім того, вдень, 13 березня, о 14:57 під ворожими артилерійськими обстрілами перебував Очаків.

Нагадаємо, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Миколаївську область 5 разів вдень 2 та вночі 3 березня.