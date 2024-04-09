Наслідки обстрілу Миколаївської області, архівне фото «НикВести»

Над територією Миколаївської області вночі, 9 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували три БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що учора вдень, 8 квітня, о 14:06 та сьогодні вночі, 9 квітня, о 03:38 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також уночі, 9 квітня, о 03:35 та 03:38 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Зранку, 9 квітня, о 04:30 ворог здійснив артилерійський обстріл Очакова Очаківської громади. Внаслідок чого, ударною хвилею та уламками пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.

Також 5 квітня, о 15:20 та 15:23, ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та території Куцурубської громади.

О 21:27 та 23:00 ворог завдавав мінометних обстрілів по Очаківу та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.