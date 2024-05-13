Доходи РФ від нафти та газу зросли на 82% відносно минулого року. Фото: Bloomberg

За перші 4 місяці 2024 року доходи Росії від експорту енергоносіїв сягнули 4,157 трильйонів рублів. Це на 82% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів РФ, передає «Комерсантъ».

Як заявляють у Мінфіні РФ, зростання доходів пояснюють високими цінами на нафту, а також покриттям недостачі нафтогазових прибутків коштом «Фонду національного добробуту».

У відомстві зазначили, що надходження оборотних податків, включно з ПДВ, за підсумками січня-квітня зросли на 25,4% до рівня минулого року.

У квітні нафтогазові доходи федерального бюджету РФ третій місяць поспіль перевершили базовий рівень і склали 1,229 трильйона руб. Рівень з цього року визначається з ціни відсікання нафти в 60 доларів за барель, встановлений країнами Заходу у відповідь на російську агресію як «стеля цін» — на квітень його визначив Мінфін РФ у 1,152 трильйона руб.

Раніше повідомлялося, що турецькі банки розривають співпрацю з російськими через санкції США.