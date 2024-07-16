У середу, 17 липня, у Миколаєві та області потрібні донори крові всіх груп. Загалом цього тижня у 6 областях України зберігається дефіцит донорської крові.
Про це повідомляє платформа «ДонорUA».
Донорів на станції приймають з 8:00 до 13:00. Телефон реєстратури: 0512-709-452. Адреса: провулок Радіо, 2. При собі необхідно мати паспорт.
«З усієї України донорську кров регулярно відправляють на фронт для порятунку поранених у стабпунктах. Вона щодня потрібна людям з тяжкими захворюваннями, пацієнтам під час операцій, мамам під час важких пологів. Потребують її й наші захисники, що відновлюються після поранень. Запас крові має бути постійним і на випадок обстрілів, адже російська ракета може прилетіти в будь-який момент у будь-який куточок України, і тоді на пошук донорів для поранених уже не буде часу», — розповідає співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «НикВести» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
У середу, 17 липня, у Миколаєві та області потрібні донори крові всіх груп. Загалом цього тижня у 6 областях України зберігається дефіцит донорської крові.
Про це повідомляє платформа «ДонорUA».
Донорів на станції приймають з 8:00 до 13:00. Телефон реєстратури: 0512-709-452. Адреса: провулок Радіо, 2. При собі необхідно мати паспорт.
«З усієї України донорську кров регулярно відправляють на фронт для порятунку поранених у стабпунктах. Вона щодня потрібна людям з тяжкими захворюваннями, пацієнтам під час операцій, мамам під час важких пологів. Потребують її й наші захисники, що відновлюються після поранень. Запас крові має бути постійним і на випадок обстрілів, адже російська ракета може прилетіти в будь-який момент у будь-який куточок України, і тоді на пошук донорів для поранених уже не буде часу», — розповідає співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «НикВести» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».