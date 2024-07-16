Донор здає кров. Фото: «НикВести»

У середу, 17 липня, у Миколаєві та області потрібні донори крові всіх груп. Загалом цього тижня у 6 областях України зберігається дефіцит донорської крові.

Про це повідомляє платформа «ДонорUA».

Донорів на станції приймають з 8:00 до 13:00. Телефон реєстратури: 0512-709-452. Адреса: провулок Радіо, 2. При собі необхідно мати паспорт.

«З усієї України донорську кров регулярно відправляють на фронт для порятунку поранених у стабпунктах. Вона щодня потрібна людям з тяжкими захворюваннями, пацієнтам під час операцій, мамам під час важких пологів. Потребують її й наші захисники, що відновлюються після поранень. Запас крові має бути постійним і на випадок обстрілів, адже російська ракета може прилетіти в будь-який момент у будь-який куточок України, і тоді на пошук донорів для поранених уже не буде часу», — розповідає співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.

Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

Миколаїв: всі групи та резуси;

Херсон: 2+;

Рівне: 3+, 3-;

Дніпро: 2+;

Нікополь: 2+;

Одеса: всі групи та резуси.

Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

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