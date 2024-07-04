Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%, ілюстративне фото: unplash

У червні 2024 року відсоток часу, протягом якого були активовані повітряні тривоги у торговому центрі, склав 11,3%. Це значно перевищує відповідний показник у червні 2023 року (5,3%), але менший у порівнянні з травнем 2024 року (13,6%).

Про це повідомили в Українській раді торговельних центрів.

Зазначається, що п'ятірка регіонів з найвищою часткою активації повітряних тривог у торгових центрах за місяць в цілому залишається незмінною й у червні 2024 року виглядає так: Харківська (68,1%), Донецька (57,6%), Запорізька (23,6%), Дніпропетровська (22,3%) і Полтавська (14,9%) області.

«У середньому по Україні час простою з приводу повітряних тривог склав 77,6 робочих днів з моменту початку повного вторгнення, а в червні 2024 року цей показник склав 3,7 робочих днів», – повідомили в Українській раді торговельних центрів.

Нагадаємо, департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради за 1 мільйон 566,5 тисячі гривень планує відремонтувати укриття у дитячому центрі позашкільної роботи у Корабельному районі міста.