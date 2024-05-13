Майже половина всіх випадків раку пов’язана надмірною вагою, фото для ілюстрації

Надмірна вага може стати причиною понад 30 типів онкологічних захворювань.

Про це пише The Telegraph.

Повідомляється, що у межах дослідження проаналізували стан здоров’я 4,1 мільйонів учасників.

За період спостереження науковці виявили майже 333 тисячі випадків виникнення онкологічного захворювання і 40% з них були пов'язані саме з надмірною вагою.

«Результати цього дослідження є важливими для громадського здоров’я. Встановлено, що з ожирінням пов’язані 25% випадків раку, але їхня загальна кількість зростає до 40%, якщо враховувати потенційно пов’язані з онкологією захворювання. Це значить, що значній частині випадків раку потенційно можна запобігти, підтримуючи нормальну вагу тіла», — йдеться у повідомленні.

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