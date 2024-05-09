У Росії дрон атакував один із нафтопереробних заводів, в республіці Башкирія.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ та Тelegram-канали.

Після удару дрона на підприємстві «Газпром нафтохім Салават» сталося задимлення в одній із установок. Однак сам завод начебто працює в штатному режимі. Про постраждалих наразі не повідомляли. Кадри з місця атаки оприлюднив телеграм-канал Baza.

В атаці звинувачують Україну. Зазначимо, що завод знаходиться за 1400 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, у ніч на середу, 1 березня, безпілотник атакував Рязанську область. Внаслідок влучання загорівся Рязанський нафтопереробний завод.