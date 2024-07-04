Ворожий дрон. Фото: armyinform.com.ua

У ніч на 4 липня Росія атакувала Україну дронами, один «Шахед» поцілив у енергетичний обʼєкт на Чернігівщині. Внаслідок влучання дрона без електропостачання залишилися майже 6000 споживачів.

Про це повідомили у Чернігівській ОВА.

«Понад 5 годин цієї ночі тривала повітряна тривога для Чернігівщини. На жаль, ворожий «Шахед» влучив в один з обʼєктів області», — йдеться у повідомленні.

Станом на ранок без електропостачання залишаються 5963 споживачі.

Раніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що жоден із дронів не долетів до столиці — їх усі ліквідували на підступах.

Нагадаємо, що впродовж 3 липня російські військові обстріляли Очаківську та Снігурівську громади Миколаївської області.