У ніч на 4 липня Росія атакувала Україну дронами, один «Шахед» поцілив у енергетичний обʼєкт на Чернігівщині. Внаслідок влучання дрона без електропостачання залишилися майже 6000 споживачів.
Про це повідомили у Чернігівській ОВА.
«Понад 5 годин цієї ночі тривала повітряна тривога для Чернігівщини. На жаль, ворожий «Шахед» влучив в один з обʼєктів області», — йдеться у повідомленні.
Станом на ранок без електропостачання залишаються 5963 споживачі.
Раніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що жоден із дронів не долетів до столиці — їх усі ліквідували на підступах.
Нагадаємо, що впродовж 3 липня російські військові обстріляли Очаківську та Снігурівську громади Миколаївської області.
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У ніч на 4 липня Росія атакувала Україну дронами, один «Шахед» поцілив у енергетичний обʼєкт на Чернігівщині. Внаслідок влучання дрона без електропостачання залишилися майже 6000 споживачів.
Про це повідомили у Чернігівській ОВА.
«Понад 5 годин цієї ночі тривала повітряна тривога для Чернігівщини. На жаль, ворожий «Шахед» влучив в один з обʼєктів області», — йдеться у повідомленні.
Станом на ранок без електропостачання залишаються 5963 споживачі.
Раніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що жоден із дронів не долетів до столиці — їх усі ліквідували на підступах.
Нагадаємо, що впродовж 3 липня російські військові обстріляли Очаківську та Снігурівську громади Миколаївської області.