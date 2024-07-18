Служба безпеки України здійснила атаку на російську базу берегової охорони на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму, використовуючи морські та повітряні дрони.
Про це пише видання hromadske, посилаючись на власні джерела у спецслужбі.
Зазначається, що у цей час противник проводив військово-морські навчання, відпрацьовуючи захист акваторії озера.
У результаті комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони Росії були уражені та виведені з ладу:
Нагадаємо, у ніч на четвер, 18 липня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму прогриміли вибухи. Окупаційна влада заявила, що військові РФ відбили «спробу атаки надводного безпілотника».
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
Служба безпеки України здійснила атаку на російську базу берегової охорони на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму, використовуючи морські та повітряні дрони.
Про це пише видання hromadske, посилаючись на власні джерела у спецслужбі.
Зазначається, що у цей час противник проводив військово-морські навчання, відпрацьовуючи захист акваторії озера.
У результаті комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони Росії були уражені та виведені з ладу:
Нагадаємо, у ніч на четвер, 18 липня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму прогриміли вибухи. Окупаційна влада заявила, що військові РФ відбили «спробу атаки надводного безпілотника».