Служба безпеки України здійснила атаку на російську базу берегової охорони на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму, використовуючи морські та повітряні дрони.

Про це пише видання hromadske, посилаючись на власні джерела у спецслужбі.

Зазначається, що у цей час противник проводив військово-морські навчання, відпрацьовуючи захист акваторії озера.

У результаті комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони Росії були уражені та виведені з ладу:

штаб із пунктом управління;

склад боєприпасів і техніки;

електропідстанція;

технічні споруди;

вогневі позиції противника.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 18 липня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму прогриміли вибухи. Окупаційна влада заявила, що військові РФ відбили «спробу атаки надводного безпілотника».