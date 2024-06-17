Атака безпілотників. Фото для ілюстрації

В ніч на 17 червня, безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували військові обʼєкти трьох регіонах Росії.

Про це пише видання Суспільне з посиланням на власні джерела в розвідці.

За даними джерела, БПЛА атакували обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях. Зокрема однією з ціллю БПЛА став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод, що використовуються агресором у військових цілях.

У районі зазначених обʼєктів місцеві мешканці чули звуки вибухів, а також роботу ППО. Наразі детальна інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав зняти заборону на здійснення Україною ударів по території Росії французькою зброєю.

Також Уряд Швеції підтримує ідею дозволити Україні бити по військових цілях, що знаходяться на території Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ. Відповідний дозвіл також надали Чехія та країни Балтії.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

Данія також підтримує право України завдавати удари її озброєнням по військових цілях у Росії, це є частиною самооборони Києва.