Мартін та Жовенель Моїз. Фото: Getty Images

Суддя, який розслідує вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза у 2021 році, висунув звинувачення 51 людині у причетності до нападу.

Серед них є вдова загиблого Жовенеля Моїза Мартін, пише Washington Post.

Убивство сталося 7 липня 2021 року — тоді група озброєних людей з автоматами вбила Жовенеля Моїза та поранила його дружину у їхньому будинку.

Остаточний звіт судді Вальтера Вольтера звинувачує вдову президента у співучасті у вбивстві та зв’язках зі злочинцями. Такі самі звинувачення висуваються проти Клода Жозефа, який ненадовго керував країною після смерті Жовенеля Моїза. Також обвинувачення отримав ексначальник поліції Гаїті Леон Чарльз.

Зі світу судді мотиви вбивства мало зрозумілі, невідомо остаточно і те, ким воно фінансувалося. Там також не наводиться жодних прямих доказів причетності колишньої першої леді, але є посилання на слова ключового свідка — експосадовця міністерства юстиції Джозефа Фелікса Бадіо, який працював на змовників за обіцянку призначити його міністром. Він сказав судді, що Мартін Моїз була в змові й хотіла стати новою президенткою.

Наразі Джозеф Фелікс Бадіо перебуває під вартою на Гаїті. Місце перебування колишньої дружини загиблого президента невідоме.

Гаїті наразі не має ні президента, ні обраних національних посадовців, і країну охоплює бандитське насильство, пише видання.

Вбивство президента Гаїті

Нагадаємо, уночі 7 липня 2021 року на Гаїті в резиденції вбили президента країни Жовенеля Моїза. Невідомі штурмували його резиденцію приблизно о першій годині ночі за місцевим часом. Також було поранено його дружину. Спочатку надійшла інформація, що вона померла. Однак пізніше з’ясувалося, що її врятували лікарі. Потім Мартін Моїз переправили у лікарню США.