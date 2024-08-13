Зранку 13 серпня на Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми. Внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та вчителька.
Про це повідомляє Національна поліція України та Офіс Генерального прокурора.
Зазначається, що водій автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозив групу дітей в супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області.
«За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та два водії», — пише Нацполіція.
Попередньо, внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу. Також 16 дітей доставлено до медичних закладів. Одна дитина та водій автобуса у важкому стані в реанімації.
Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.
Огляд місця події та встановлення усіх обставин ДТП тривають.
Нагадаємо, 10 серпня на трасі Київ-Одеса водійка легковика в’їхала в причеп вантажівки. Аварія сталася у Березівському районі за межами села Знамʼянка.
Зранку 13 серпня на Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми. Внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та вчителька.
Про це повідомляє Національна поліція України та Офіс Генерального прокурора.
Зазначається, що водій автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозив групу дітей в супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області.
«За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та два водії», — пише Нацполіція.
Попередньо, внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу. Також 16 дітей доставлено до медичних закладів. Одна дитина та водій автобуса у важкому стані в реанімації.
Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.
Огляд місця події та встановлення усіх обставин ДТП тривають.
Нагадаємо, 10 серпня на трасі Київ-Одеса водійка легковика в’їхала в причеп вантажівки. Аварія сталася у Березівському районі за межами села Знамʼянка.