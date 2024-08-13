На Хмельниччині перевернувся автобус з дітьми. Фото: Нацполіція

Зранку 13 серпня на Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми. Внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та вчителька.

Про це повідомляє Національна поліція України та Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що водій автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозив групу дітей в супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області.

«За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та два водії», — пише Нацполіція.

На Хмельниччині перевернувся автобус з дітьми. Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Попередньо, внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу. Також 16 дітей доставлено до медичних закладів. Одна дитина та водій автобуса у важкому стані в реанімації.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Огляд місця події та встановлення усіх обставин ДТП тривають.

Нагадаємо, 10 серпня на трасі Київ-Одеса водійка легковика в’їхала в причеп вантажівки. Аварія сталася у Березівському районі за межами села Знамʼянка.