У ДТП на Одещині загинули жінка з дитиною / Фото: Нацполіція Одеської області

Ввечері 10 серпня, на трасі Київ-Одеса водійка легковика в’їхала в причеп вантажівки. Аварія сталася у Березівському районі за межами села Знамʼянка.

За інформацією поліції Одеської області, 41-річна водійка Nissan Qashqai в’їхала в причеп вантажного автомобіля Volvo, коли 54-річний водій останнього зупинився на роздільній смузі й ремонтував авто, що зламалось в дорозі. Водійка легковика та її 15-річна донька загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав. Його перевірили на стан спʼяніння, він був тверезий.

За цим фактом правоохоронці внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення правил безпеки дорожнього руху. Обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, вдень 10 серпня в місті Новий Буг у Миколаївській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 6-річна дитина.