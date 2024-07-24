У селі Лупареве сталося ДТП, фото: поліція Миколаївщини

На Миколаївщині водія, якого затримали за збиття хлопчика, посадили під варту.

Про це повідомили у Центральному районному суду Миколаєва.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 19 червня, на Миколаївщині у селі Лупареве водій «ГАЗ 2705» збив хлопчика та втік з місце ДТП. 20 червня вранці поліцейські розшукали власника автівки. Ним виявився 42-річний миколаївець.

У судовому засіданні підозрюваний визнав свою провину, повідомив, що не помітив дитину. Також він розповів, що втік, оскільки боявся самосуду з боку жителів села. Після вчинення ДТП, він лишив в автівку вдома та пішов до свого товариша, який повідомив, що того розшукують, а дитина померла.

«Коли підозрюваний почув голоси правоохоронців, які прийшли до домоволодіння його товариша, він перестрибнув через огорожу та втік і повернувся наступного ранку, там його було затримано співробітниками поліції, які прибули знову. За словами підозрюваного, він сам вийшов їм назустріч», — додали у суді.

Захисник просив обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту або із визначенням розміру застави, посилаючись на недоведеність ризиків.

За результатами розгляду суд відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що на дорозі біля села Грейгове в Миколаївському районі сталась аварія, в якій загинули троє людей.