В Миколаєві патрульні шукають водія, фото з відкритих джерел

Миколаївські патрульні розшукують водія, який в'їхав у вантажний автомобіль DAF та поїхав з місця ДТП.

Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.

Зазначається, що вчора, 6 березня, близько 20-ї години, на Варварівському мосту у Миколаєві, в районі скверу Якір, водій невстановленого автомобіля, номерний знак невідомий, білого кольору, допустив в'їхав у вантажний автомобіль DAF, що рухався в попутному напрямку, після чого місце ДТП залишив.

Очевидців даної ДТП, а також осіб які володіють будь-якою інформацією стосовно даної ДТП або місце знаходження транспортного засобу чи осіб причетних до пригоди. Просимо повідомити за телефонами : 0631912626, (0512)53-18-26.

Нагадаємо, що нещодавно у Миколаєві патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водія, який порушував ПДР.