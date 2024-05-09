В Україні вивели з експлуатації через удари російської армії 8 травня дві гідроелектростанції.
Про це повідомило Укргідроенерго.
«У середу 8 травня під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень», — йдеться у повідомленні.
В Укргідроенерго додали, що знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.
Як відомо, під час обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.
Одна з ракет влучила у тролейбус з людьми, який рухався дамбою ДніпроГЕСу. Він згорів.
Ігор Сирота розповів, що у ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.
Через удар по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро.
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В Україні вивели з експлуатації через удари російської армії 8 травня дві гідроелектростанції.
Про це повідомило Укргідроенерго.
«У середу 8 травня під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень», — йдеться у повідомленні.
В Укргідроенерго додали, що знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.
Як відомо, під час обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.
Одна з ракет влучила у тролейбус з людьми, який рухався дамбою ДніпроГЕСу. Він згорів.
Ігор Сирота розповів, що у ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.
Через удар по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро.