Ще дві українські ГЕС вивели з експлуатації через удари РФ. Фото: Укргідроенерго

В Україні вивели з експлуатації через удари російської армії 8 травня дві гідроелектростанції.

Про це повідомило Укргідроенерго.

«У середу 8 травня під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень», — йдеться у повідомленні.

В Укргідроенерго додали, що знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.

Як відомо, під час обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Одна з ракет влучила у тролейбус з людьми, який рухався дамбою ДніпроГЕСу. Він згорів.

Ігор Сирота розповів, що у ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.

Через удар по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро.