На Миколаївщині 26 квітня двоє хлопців підірвались на боєприпасі / Ілюстративне фото

Вдень, 26 квітня, двоє молодиків 2004 та 2005 року народження підірвались на боєприпасі у Горохівській громаді Баштанського району Миколаївщини.

Про це повідомили у Државній службі з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, вибухонебезпечний предмет здетонував, коли хлопці зрушили його з місця. Подія сталась у полі за селом. Постраждалих госпіталізували, їм надається необхідна допомога.

У ДСНС наголосили, що якщо ви знайшли предмет ззовні схожий на вибухонебезпечний, або підозрілий предмет, не можна до нього підходити та торкатися. Потрібно відійдіть на безпечну відстань тим самим шляхом, яким прийшли якмога далі та повідомте про знахідку за номерами 101 або 102, вказавши його місце знаходження.

Також потрібно попередити про небезпеку людей, що поруч. На деокупованих територіях та тих, що перебували в зоні активних бойових дій треба бути вкрай обережними.

«Памʼятайте, що брати до рук, перекочувати, переносити, кидати у багаття, небезпечні знахідки не можна — це небезпечно і несе загрозу травмування, каліцтва, або навіть смерті», — наголосили рятувальники.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 887 українців постраждали внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених в Україні росіянами.

Скільки українців постраждали від мін?

За даними Міністерства внутрішніх справ України, за два роки 610 людей дістали травм, 277 — загинули під час підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих — у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці.

22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.

У місті Снігурівка 20 вересня 2023 року на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували.

У полі біля міста Снігурівка 11-го жовтня 2023 року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.

Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей.

5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.

Крім того, на Снігурівщині піротехнічна група ДСНС розмінувала ділянку, де на вибухонебезпечному предметі підірвалася корова.