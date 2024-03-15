У Вінницькій області через атаку дронів-камікадзе, яка відбулася ввечері 14 березня, загинули двоє людей.

Про це повідомив голова обласної адміністрації Сергій Борзов.

Відомо, що зранку 15 березня у лікарні померла поранена жінка.

Ще одна людина загинула на місці в день атаки. Тоді госпіталізували чотирьох людей.

Наслідки обстрілу Вінниччини 14 березня, фото: ДСНС Наслідки обстрілу Вінниччини 14 березня, фото: ДСНС Наслідки обстрілу Вінниччини 14 березня, фото: ДСНС

Держслужба з надзвичайних ситуацій уточнила, що в області зруйновані два житлові будинки — в один поцілив дрон, а в інший — уламки БпЛА (у Тульчинській громаді).

Деталі ДСНС і Борзов не вказують, але з їхніх повідомлень випливає, що загиблий і двоє поранених були в першому будинку, а інші двоє поранених — у другому. З якого будинку друга жертва — поки що невідомо.