У Вінницькій області через атаку дронів-камікадзе, яка відбулася ввечері 14 березня, загинули двоє людей.
Про це повідомив голова обласної адміністрації Сергій Борзов.
Відомо, що зранку 15 березня у лікарні померла поранена жінка.
Ще одна людина загинула на місці в день атаки. Тоді госпіталізували чотирьох людей.
Держслужба з надзвичайних ситуацій уточнила, що в області зруйновані два житлові будинки — в один поцілив дрон, а в інший — уламки БпЛА (у Тульчинській громаді).
Деталі ДСНС і Борзов не вказують, але з їхніх повідомлень випливає, що загиблий і двоє поранених були в першому будинку, а інші двоє поранених — у другому. З якого будинку друга жертва — поки що невідомо.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
У Вінницькій області через атаку дронів-камікадзе, яка відбулася ввечері 14 березня, загинули двоє людей.
Про це повідомив голова обласної адміністрації Сергій Борзов.
Відомо, що зранку 15 березня у лікарні померла поранена жінка.
Ще одна людина загинула на місці в день атаки. Тоді госпіталізували чотирьох людей.
Держслужба з надзвичайних ситуацій уточнила, що в області зруйновані два житлові будинки — в один поцілив дрон, а в інший — уламки БпЛА (у Тульчинській громаді).
Деталі ДСНС і Борзов не вказують, але з їхніх повідомлень випливає, що загиблий і двоє поранених були в першому будинку, а інші двоє поранених — у другому. З якого будинку друга жертва — поки що невідомо.