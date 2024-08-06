Двох мешканців Миколаєва та їх товариша з Ужгорода будуть судити за організацію схеми незаконного перетину державного кордону. Чоловікам загрожує 12 років в’язниці.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції у миколаївській області та місцева прокуратура.

Правоохоронці встановили, що 45-річний миколаївець організував шахрайську схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон, до якої залучив одного зі своїх родичів та знайомого з Ужгороду.

Затримання підозрюваних. Фото: прокуратура Затримання підозрюваних. Фото: прокуратура Затримання підозрюваних. Фото: прокуратура

За даними прокуратури, миколаївці шукали клієнтів, доставляли їх на автомобілі у Закарпатську область до третього ділка та обіцяли оформити відповідні документи. Свої послуги підозрювані оцінювали від 4000 до 8000 доларів США. Бажаючі передавали грошові кошти фігурантам та чекали кілька днів, втім зловмисники не мали наміру та можливості організувати переправлення чоловіків через кордон.

Тому чоловіків будуть судити за фактами заволодіння та закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою (частина 5 статті 190, частина 2 статті, 15 частина 5 статті 190 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, як в Одесі ліквідували черговий канал незаконної переправки чоловіків закордон.