Розмінування Миколаївської області, фото з відкритих джерел

У Миколаївській області завдяки роботі машин механізованого розмінування вже очищено 47,3 гектара.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Миколаївській області.

Понад 47, 3 га розміновано у Миколаївській області. Фото: ДСНС у Миколаївській області Дистанційне розміновано у Миколаївській області. Фото: ДСНС у Миколаївській області Понад 47, 3 га розміновано у Миколаївській області. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що в процесі розмінування піротехніки ДСНС використовують різні методи: від традиційних обстежень територій «ручним способом», коли сапер із міношукачем проходить потенційно небезпечні ділянки, так і за допомогою спеціальних машин.

На сьогодні на території Миколаївської області працюють 4 таких машини, з яких 1 – MV-4 та 3 – MV-10 від фонду Говарда Баффета. З їхньою допомогою вже розміновано 47,3 га миколаївських земель сільськогосподарського призначення.

За словами саперів, часто під їх ланцюговий механізм потрапляють різнокаліберні боєприпаси, які за принципом роботи техніки вибухають на місці. Керують автомобілями за допомогою спеціального джойстика

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.