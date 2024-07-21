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У першій половині 2024 року обсяг експорту російської нафти до Китаю зріс на 5%. Нафтопереробні компанії, стикаючись з ослабленою маржею, намагалися збільшити закупівлю барелів за зниженими цінами.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця обсяг надходження російської нафти, включаючи постачання трубопроводами і морськими суднами, становив 8,43 млн тонн, або 2,05 млн барелів на добу (б/д), згідно з даними Головного митного управління.

Цей показник є нижчим від 2,1 млн барелів на добу у травні і від історичного максимуму в червні 2023 року, який складав 2,56 млн барелів на добу. Хоча імпорт сирої нафти з Росії до Китаю впав на 20% у червні порівняно з аналогічним періодом минулого року, загальний обсяг імпорту в першій половині 2024 року зріс на 5%.

«Помірний рівень імпорту російської нафти в червні частково обумовлений зниженням попиту з боку незалежних нафтопереробників Китаю. Зменшення маржі через низький внутрішній попит на паливо змусило їх знизити обсяги виробництва до найнижчого рівня з початку 2020 року. Попит на російську нафту марки Urals, що відвантажується з європейських портів, також впав через високі фрахтові ставки в Червоному морі, викликані напруженістю в регіоні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, постачання нафти з РФ знизилися до найнижчого рівня з січня 2024 року, зокрема в портах Чорного та Балтійського морів.