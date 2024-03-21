Експосадовця сил логістики ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні. Фото: Офіс Генпрокурора

Держбюро розслідувань затримало експосадовця одного з управлінь продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, вже звільнений експосадовець, будучи на посаді, набув активів на майже 58 мільйонів гривень.

Мова йде про автомобіль Toyota 2022 року, квартиру в Києві, обласну базу спецмедпризначення на Хмельниччині загальною площею 2022 квадратних метрів, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Експосадовця сил логістики ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні. Фото: Офіс Генпрокурора Експосадовця сил логістики ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні. Фото: Офіс Генпрокурора Експосадовця сил логістики ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні. Фото: Офіс Генпрокурора

Сума коштів, які у нього знайшли, більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (9,8 мільйона гривень) перевищує його законні доходи.

Наразі проводиться обшук за місцем проживання експосадовця. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На його активи судом накладено арешт.

Корупція в Міноборони

Нещодавно Національна поліція та Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони оголосили підозри фігурантам у справі про заволодіння майже 1,5 мільярдами гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил. hromadske присвятило цій справі розслідування.

Зазначається, що одного із фігурантів — експосадовця Міноборони — затримали на спробі виїхати за межі України. Наразі він перебуває під вартою. Як повідомило джерело hromadske у правоохоронних органах, ідеться про Олександра Лієва — колишнього виконувача обов’язків керівника Департаменту військово-технічної політики Міноборони.

Також Міністерству оборони України повернули 1,5 мільярда гривень після розірвання збиткового контракту зі спецекспортером на придбання партії артилерійських снарядів для ЗСУ.

1 лютого Міністр оборони України Рустем Умєров відсторонив тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура.