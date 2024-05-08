Експосадовцям Держгеокадастру на Миколаївщині оголосили підозри. Фото: landlord.ua

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом колишнім начальникам Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області у незаконній передачі під приватизацію земельних ділянок.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Упродовж тривалого часу керівники ГУ Держгеокадастр у Миколаївській області без проведення належних перевірок видавали накази про безоплатну передачу у власність земельних ділянок особам, які раніше вже скористалися правом безоплатного отримання ділянки», — йдеться у повідомленні.

Слідство виявило 11 фактів незаконної передачі землі загальною площею понад 20 гектарів.

Наразі на вказані земельні ділянки накладено арешт.

При цьому справу кваліфікували як службову недбалість (частина 1 статті 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років.

Раніше суд встановив, що Миколаївська міська рада незаконно передала у приватну власність землю у мікрорайоні Леваневський вартістю майже мільйон гривень.