Колишній працівник правоохоронних органів МВС України Андрій Шевченко, який створив агентурну мережу у Миколаївській області, підозрююється у державній зраді.

Про це йдеться у відповідному тексті підозри, опублікованому на сайті Генеральної прокуратури.

Слідчі УСБУ Миколаївської області вказують, що у 2014 році, коли чоловік працював у праоохоронних органах в Криму, він свідомо перейшов на бік російських окупантів з метою анексії у подальшому всієї території України.

Під час повномасштабного вторгнення у березні 2022 року він отримав завдання від начальника оперативно-розшукового бюро МВС РФ Криму Сергія Матвєєва і керівника 161-го центру підготовки спеціалістів ГУ ГШ ЗС РФ (в/ч 29155 м. Москва) Андрія Аверʼянова.

Йому необхідно було вести розвідувальну діяльність на території України, зокрема для цього у Миколаївській області із колишніх та діючих працівників МВС та проросійські налаштованих жителів Шевченко мав створити агентурну мережу.

За даними УСБУ, одним з миколаївських правоохоронців, який вийшов на співпрацю з Андрієм Шевченком, був оперуповноважений ГУНП Миколаївщини Юрій Чернишов.

17 березня 2022 року миколаївець надіслав російському агенту дані щодо розташування терміналів зберігання нафтопаливних продуктів для забезпечення потреб ЗСУ. Він надіслав Шевченку знімок екрану з адресою та повідомлення:

«Это главная нефтебаза Николаева. Подвоз топлива ведётся морским и железнодорожным транспортом» (мова оригіналу, — прим.).

11 травня 2022 року Юрій Чернишов надіслав скриншот координатів магазину «Епіцентр» своєму кураторові Андрію Шевченку. Той передав їх своєму керівництву Матвєєву та Аверʼянову.

Він заявив у повідомленні керівнику 161-го центру підготовки, що у магазині ночують військові, на території стоїть військова техніка та бензовозу ЗСУ.

Миколаївські слідчі також встановили, що у Миколаєві проживає батько агента РФ та колишнього правоохоронця з Криму Андрія Шевченка Микола Шевченко.

У березні 2024 року під час розмови із сином він надіслав йому дані щодо наслідків обстрілу Бурштинської ТЕЦ, які дізнався по телефону від одного з працівників.

Андрію Шевченку інкримінують вчинення державної зради.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру командувачу Південного округу військ Нацгвардії РФ Ігорю Турченюку, який в 2022 році був одним з керівників окупації Миколаївщини та Херсонщини.

Раніше миколаївські слідчі встановили особу російського військового, який під час окупації Снігурівського району у 2022 році знущався над цивільними.