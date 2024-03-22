Запорізьку АЕС. Фото: ua.news

Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ «Дніпровська», яка була пошкоджена вранці, ракетним обстрілом РФ.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

«22 березня силами українських енергетиків відновлено роботу зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750кВ «Дніпровська», яка була пошкоджена сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу РФ», йдеться у повідомленні.

Наразі тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: «Запорізька ТЕС — Феросплав» на напрузі 330 кВ та «Дніпровська», завдяки яким забезпечується живлення власних потреб станції.

Нагадаємо, що під час ранкових обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Також вранці 22 березня російська ракета влучила у тролейбус з людьми, який рухався дамбою ДніпроГЕСу. Він згорів.

Раніше повідомлялося, що під час атаки 22 березня на Дніпровську ГЕС у Запоріжжі було два прямі влучання у ГЕС-1 та ГЕС-2.