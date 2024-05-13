Телемарафон «Єдині новини». Фото: Детектор медіа

Європейська федерація журналістів (EFJ) у межах проєкту Швидкого реагування на свободу ЗМІ (MFRR) підписала заяву із закликом до української влади переглянути формат телемарафону й розглянути можливість закриття цього проєкту.

Про це повідомляється на сайті Європейської федерації журналістів.

Там зазначили, що з початку повномасштабної війни формат Єдиних новин, у якому беруть участь шість головних українських телеканалів, майже не змінився, а новинні випуски стають дедалі більше неактуальними та неінформативними.

Як вважають в EFJ, той факт, що кілька головних телеканалів України транслюють спільні випуски 24 години на добу, «серйозно знижує якість інформації». Це призводить до того, що українці звертаються до анонімних Telegram-каналів, щоб почитати «справжні» новини.

Там додали, що джерела, якими користуються анонімні канали Telegram, часто неможливо визначити, як і їхніх спонсорів.

«Цей відхід від ЗМІ створює серйозну загрозу інформаційній безпеці України, оскільки політична програма анонімних каналів зазвичай залишається невідомою. Крім того, Telegram має відносно м’яку політику щодо ненависті та іншого проблемного та маніпулятивного контенту», — додали у федерації.

Нагадаємо, державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України. У ньому стверджується, що телемарафон дотримується урядової лінії під час висвітлення російсько-української війни. У звіті наголошується, що конституція та законодавство передбачають свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших засобів масової інформації, але влада не завжди поважає ці права.