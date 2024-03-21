Наслідки щоденних обстрілів Лупаревого російською армією. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

За добу, з 20 по 21 березня, ворог чотири рази обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.

Постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що удень, 20 березня, о 12:00 та 13:16 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очакова.

Також удень, 20 березня, о 13:40 ворог спрямував FPV-дрон по Куцурубській громаді, а вночі, 21 березня, о 03:53, вдарив по території громади артилерією.

Удар балістикою по Миколаєву 17 березня

Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.

Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше.

На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.