На Миколаївщині графіки погодинних відключень у вівторок, 17 липня, планують застосовувати з 00:00 до 24:00.
«Миколаївобленерго» опублікували розклад відключень світла.
Очікується одночасне відключення:
Отже, графік погодинних відключень (ГПВ) на завтра, 17 липня:
В почерговому розрізі:
1 черга: 02:00 - 04:00
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:00
20:00 - 22:00
2 черга: 02:00 - 04:00
08:00 - 10:00
14:00 - 18:00
20:00 - 24:00
3 черга: 04:00 - 08:00
10:00 - 12:00
16:00 - 20:00
22:00 - 24:00
4 черга: 04:00 - 06:00
10:00 - 14:00
16:00 - 20:00
22:00 - 24:00
5 черга: 00:00 - 02:00
06:00 - 10:00
12:00 - 14:00
18:00 - 22:00
6 черга: 00:00 - 02:00
06:00 - 08:00
12:00 - 16:00
18:00 - 22:00
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.
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На Миколаївщині графіки погодинних відключень у вівторок, 17 липня, планують застосовувати з 00:00 до 24:00.
«Миколаївобленерго» опублікували розклад відключень світла.
Очікується одночасне відключення:
Отже, графік погодинних відключень (ГПВ) на завтра, 17 липня:
В почерговому розрізі:
1 черга: 02:00 - 04:00
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:00
20:00 - 22:00
2 черга: 02:00 - 04:00
08:00 - 10:00
14:00 - 18:00
20:00 - 24:00
3 черга: 04:00 - 08:00
10:00 - 12:00
16:00 - 20:00
22:00 - 24:00
4 черга: 04:00 - 06:00
10:00 - 14:00
16:00 - 20:00
22:00 - 24:00
5 черга: 00:00 - 02:00
06:00 - 10:00
12:00 - 14:00
18:00 - 22:00
6 черга: 00:00 - 02:00
06:00 - 08:00
12:00 - 16:00
18:00 - 22:00
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.